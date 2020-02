Jovanotti: "Applausi ad Amadeus e urla di gioia a Fiorello per Sanremo 2020" (Di sabato 8 febbraio 2020) Jovanotti, grande assente della settantesima edizione del 'Festival di Sanremo', stasera, 8 febbraio 2020, in occasione della finale, ha rotto finalmente il silenzio sui social. Negli scorsi minuti, il cantautore (inizialmente, dato per certo sul palco dell'Ariston, e, poi, scomparso dalla lista degli ospiti) ha scritto due tweet per congratularsi con Amadeus (e l'amico Fiorello) per il successo ottenuto, in termini di ascolti e consensi popolari, in queste cinque serate.Jovanotti: "Applausi ad Amadeus e urla di gioia a Fiorello per Sanremo 2020" 08 febbraio 2020 21:44. blogo

