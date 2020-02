Ivan Cottini ospite alla finale di Sanremo: “Combatto contro la malattia” (Di sabato 8 febbraio 2020) Festival di Sanremo stasera, Ivan Cottini ospite rivela: “Combatto contro la malattia” La storia di Ivan Cottini arriva sul palco dell’Ariston nella finale del Festival di Sanremo. Il ballerino, insieme a Maria Bernardi, celebrerà la bellezza e la vita. Intervistato dal settimanale Novella 2000, Ivan Cottini ha dichiarato che continua a combattere contro la malattia, ovvero la SLA, e di avere accettato l’inviato di Amadeus di esibirsi per lanciare l’appello a non arrendersi a quanti stanno lottando come lui. È stato il conduttore e direttore artistico a volere Ivan Cottini e Maria Bernardi alla finale di Sanremo di stasera, che decreterà il vincitore della 70ma edizione del Festival della canzone italiana, seguita da milioni di persone in tutto il mondo, dopo aver visto un video di Ballando con le Stelle, trasmissione presentata da Milly Carlucci, in cui ... lanostratv

