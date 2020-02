Irlanda-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2020: orario d’inizio, programma, streaming (Di sabato 8 febbraio 2020) oggi, 8 febbraio, è in programma la sfida tra Irlanda e Galles, valevole per la secondagiornata del Guinness Sei Nazioni 2020 di rugby. Il programma prevede un orario d’inizio alle 15.15 per un match tra due squadre che sono uscite vincitrici dal primo turno del torneo e vogliono vincere per mettersi in pole position per il titolo. L’Irlanda padrona di casa ha battuto la Scozia all’Aviva Stadium, ma ha sofferto più del dovuto, con gli ospiti che hanno sprecato con Stuart Hogg la chance facile di ribaltare il risultato nel finale. I ragazzi di Andy Farrell hanno fatto principalmente affidamento su capitan Jonathan Sexton, autore dell’unica meta dell’Irlanda e che ha messo a segno 14 punti dalla piazzola, ma contro il Galles dovranno migliorare per confermarsi in vetta alla classifica alla fine del weekend, candidandosi come favorita per la vittoria finale. Di ... oasport

