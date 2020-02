Enrico Ruggeri: “Fastidio se qualcuno dice di essersi drogato con me” (Di domenica 9 febbraio 2020) Presente come ospite di Sanremo 2020 insieme a Bianca Guaccero, Enrico Ruggeri ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha raccontato gli esordi della sua carriera, il suo difficile rapporto con la cocaina e con la politica non senza menzionare anche la depressione del padre. Enrico Ruggeri tra carriera e vita privata Riguardo la sua ex dipendenza dalla droga ha spiegato che negli anni Ottanta e Novanta a Milano era quasi impossibile non farne uso data la facilità di procurarsela e consumarla. “Un modo quasi di abbattimento delle barriere sociali”, ha affermato, pur non negando che a distanza di anni prova fastidio che “da qualche parte ci sia un coglione che mi vede in tv e dice agli amici ‘Vedi Ruggeri, io con quello ho tirato di coca‘”. notizie

