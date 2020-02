Diretta slalom Chamonix Streaming video Rai | tanti possibili protagonisti

LIVE Sci alpino - Slalom Chamonix 2020 in Diretta : Vinatzer e Maurberger all’assalto su un pendio favorevole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) La preview del weekend – L’analisi su Vinatzer – L’analisi su Razzoli – Il programma del weekend Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dalle ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2020 in Diretta : Kristoffersen trionfa in Austria! Maurberger quinto - Vinatzer sesto : 21.52: Grazie per averci seguito, appuntamento al week enmd per le gare di sci alpino, buona serata 21.50. Questa la classifica finale dello Slalom di Svhladming: 1 Kristoffersen Henrik NOR 1:42.37 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:42.71 +0.34 3 YULE Daniel SUI 1:43.20 +0.83 4 NOEL Clement 1:43.36 +0.99 5 Maurberger Simon ITA 1:43.44 +1.07 6 Vinatzer Alex ITA 1:43.49 +1.12 7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:43.57 +1.20 8 RYDING Dave GBR 1:43.60 +1.23 9 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1:43.73 +1.36 9 ZENHAEUSERN Ramon

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2020 in Diretta : Kristoffersen trionfa in Austria! - Maurberger quinto - Vinatzer sesto : LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° Vinatzer, 10° GROSS 21.50. Questa la classifica finale dello Slalom di Svhladming: 1 Kristoffersen Henrik NOR 1:42.37 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:42.71 +0.34 3 YULE Daniel SUI 1:43.20 +0.83 4 NOEL Clement 1:43.36 +0.99 5 Maurberger Simon ITA 1:43.44 +1.07 6 Vinatzer Alex ITA 1:43.49 +1.12 7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:43.57 +1.20 8 RYDING Dave GBR 1:43.60 +1.23

LIVE Sci alpino - Seconda manche Slalom Schladming 2020 in Diretta : aggiornamenti in tempo reale : Il programma odierno – La presentazione della gara Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Seconda manche dello Slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in programma a Schladming, in Austria: oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 20.45 scatterà l'inversione dei primi 30 classificati al termine della prima prova. Al termine della prima discesa il ...