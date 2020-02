Aneddoti, sogni e passioni: Gianna Meccariello racconta la sua esperienza a Masterchef (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Un’esperienza nuova, per certi versi inattesa e dolce, al di là di come sia andata a finire. E che sia stata una cosa positiva, anche se è terminata con l’eliminazione, lo si capisce dal tono di voce. Gianna Meccariello, sannita di Sant’Agata, ha vissuto la sua esperienza tra i fornelli di Masterchef come un’opportunità e una vetrina. Vetrina per una sua passione antica, la cucina, non per una gloria personale. Infatti, dopo essersi chiusa le porte alle spalle, ha ripreso la vita di sempre, col lavoro di sempre, nella città che la ospita da dieci anni, Bolzano. “Lavoro in un supermercato da quando sono qui – così inizia la chiacchierata – ed è stato il posto trovato non appena sono arrivata. Avevo deciso di seguire mia sorella perchè giù c’era onestamente poco per ... anteprima24

