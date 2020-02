Verona – Juventus | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato 8 febbraio in diretta e streaming (Di venerdì 7 febbraio 2020) La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il match tra Verona e Juventus. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Verona ha pareggiato fuori casa contro il Milan per 1 – 1. La Juventus vince per 3 – 0 nella partita giocata allo Juventus Stadium contro la Fiorentina. Nonostante il piccolo stop della seconda giornata di ritorno, la Juventus riesce a mantenere la sua leadership in questa classifica molto frastagliata a quota 54 punti, con l’Inter sempre a soli tre punti di distacco. Tutti risultati utili nelle ultime cinque partite per il Verona che con la sua nona posizione sogna di superare il Milan ad un solo punto di distacco. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Verona – Juventus L’anticipo della quarta giornata di ritorno di Serie A tra ... nonsolo.tv

GoalItalia : Sarri pensa al nuovo ruolo di Dybala con Ronaldo e Douglas Costa ???? - GoalItalia : Allenamento a parte per Dybala secondo programma ?? - forumJuventus : #VeronaJuve, domani ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-3 con Douglas Costa, Ronaldo e Dybala in attacco. Cuadrado e A… -