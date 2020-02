Twitter down durante Sanremo 2020: impossibile fare tweet in tutto il mondo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Twitter down: il social network dei cinguettii è al momento bloccato. Non è possibile inviare messaggi e condividere foto e video sl social network nella serata in cui spopola l'hashtag relativo a Sanremo 2020. Problemi non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. fanpage

cleytu : man down no vt rompompompom hahahahahah amo #bbb20 - onlyju_8 : Costretti ad essere concentrati al 100% sui siparietti di Sanremo per colpa del twitter down - morningstarsin : IO DICO DI NO AL TWITTER DOWN DURANTE SANREMO MA QUESTO È ALTO TRADIMENTO COME OSATE #Sanremo2020 -