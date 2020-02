Sul lobbying, una legge fatta solo di obblighi incentiverà la clandestinità (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono diverse le proposte di legge depositate in parlamento in materia di regolamentazione dell’attività di lobbying. Quelle in stato maggiormente avanzato sono alla Camera dei Deputati, assegnate alla Prima Commissione. In ordine di presentazione, si sono cimentati sul tema la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent, l’ex ministro della PA Marianna Madia del Partito Democratico e il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri.Intendiamoci subito: tutto fa brodo. E ben vengano le proposte, mi verrebbe da dire, a prescindere dal loro contenuto, perchè sono segni di attenzione per la nostra professione.Dopo la premessa, è però fondamentale scendere nel merito delle proposte. E qui sono dolori. Innanzitutto tutte e tre le proposte non distinguono bene tra i soggetti che detengono l’interesse e quelli che lo rappresentano. Vengono ... huffingtonpost

