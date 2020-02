Sci di fondo, calenderio gare 8-9 febbraio Falun 2020: orari, tv, streaming, programma (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo il fine settimana dedicato ai campionati italiani, riprendono le gare del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, che prevede una due giorni in programma a Falun, in Svezia, dove sabato 8 si disputerà una sprint in tecnica classica, mentre domenica 9 saranno previste la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe in tecnica libera. La tappa di Falun della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare scandinave. CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI fondo Falun 2020 Sabato 8 febbraio Ore 11.45 qualificazioni sprint TC femminile e maschile Ore 14.15 finali sprint TC femminile e maschile Domenica 9 febbraio Ore ... oasport

