Sanremo in un minuto: 3 top e 3 flop della terza serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dal fenomeno Alketa Vejsiu al tango sgangherato di Georgina Rodriguez, ecco che cosa ha funzionato (e cosa no) dell'ultima... today

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - pola1945 : RT @BelardiPaolo: SONO SEMPRE FIERO DI ESSERE TRA IL 46,5% DI CHI NON LO SEGUE NEMMENO PER UN MINUTO...! Leggo: Sanremo 2020, ascolti terza… - ugomuffo : RT @BelardiPaolo: SONO SEMPRE FIERO DI ESSERE TRA IL 46,5% DI CHI NON LO SEGUE NEMMENO PER UN MINUTO...! Leggo: Sanremo 2020, ascolti terza… -