Sanremo 2020, la logica del ‘passo indietro’ è sempre lì. Ma per fortuna un’alternativa c’è (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo è lo specchio del paese reale, si sa. Un paese che è costretto a guardarsi in faccia, in questo momento storico, dovendo fare i conti con alcuni antichi vizi della nostra cultura nazional-popolare (e non solo). Temi quali femminismo, lotta all’eterosessismo, fluidità di genere – per citarne solo tre – sono ormai entrati in modo prorompente nella scena pubblica, mediatica e non. E ci sono almeno tre elementi tra loro in contraddizione, di questa edizione del Festival della canzone italiana, a far da cartina al tornasole a tutto ciò. Vediamoli insieme. Tutto nasce, a ben vedere, dalla polemica che ha investito Amadeus sul ruolo della donna sul palco come nella vita. Un passo indietro rispetto al maschio. Ed è così che Amadeus sta trattando le donne che insieme a lui partecipano alla conduzione del festival. Non complementari in un rapporto di parità oggettiva, bensì un supplemento ... ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -