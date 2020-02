Rimborso bollo auto 2020: a chi spetta e quando la Regione paga (Di venerdì 7 febbraio 2020) Come e in quali casi è possibile ottenere il Rimborso del bollo auto 2020? Innanzitutto occorre presentare richiesta alla Regione di riferimento portando apposita documentazione (copia del bollo pagato e del libretto di circolazione). Se si sono rispettate alcune condizioni, si avrà diritto al Rimborso della tassa: in particolare, quando si paga il bollo auto due volte o si versa un importo eccedente, oppure ancora in caso di furto. Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che il bollo auto va pagato ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’imposta, e si prescrive in 3 anni. Ciò significa che se il bollo auto 2019 non è stato pagato, la prescrizione è iniziata lo scorso 1° gennaio 2020, e se entro il 31 dicembre 2022 non è stata ricevuta nessuna notifica o cartella di pagamento, allora l’imposta è prescritta. I tempi ... termometropolitico

