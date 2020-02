Pd Campidoglio: su Metro C in quattro anni solo bozze (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Sono passati 4 anni dalle elezioni e ancora assistiamo a commissioni del tutto inconcludenti, ad assessori quasi sempre assenti, senza idee e senza progetti. A costoro si aggiungono consiglieri in preda alla fame di avere qualche riga sul giornale per non essere dimenticati. La sintesi dell’odierna seduta della commissione mobilita’ si potrebbe concludere cosi’. Al di la’ di alcune dichiarazioni sulla Metro C siamo ancora molto lontani dal definire qualsiasi prosecuzione. Peraltro se non fosse stato per l’intervento del Ministero, i 5 stelle avrebbero consentito il tombamento delle talpe ed il fermo lavori.” “Ad oggi nessuna idea sul tavolo, come al solito la giunta Raggi sta ancora studiando e la citta’ sta pagando a caro prezzo lo stage di questi improvvisati amministratori. bozze. solo bozze di tanti progetti, giusto ... romadailynews

