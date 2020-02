Panetti di droga nascosti in una cantina altrui, arrestato 27enne a Quarto Oggiaro (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Milano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro hanno sorpreso il 27enne nelle scale del proprio condominio, in zona Quarto Oggiaro, mentre confabulava con un coetaneo, con in mano un bilancino elettronico di precisione. I poliziotti hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare, dove nell’abitazione hanno rinvenuto due involucri di carta stagnola contenenti marijuana per un peso rispettivo di grammi 5,9 e 6, nonché la somma di 1540 euro in contanti. su Il Notiziario. ilnotiziario

Panetti droga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Panetti droga