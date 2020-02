Netanyahu frena il processo di annessione dei territori della Palestina (Di venerdì 7 febbraio 2020) Benjamin Netanyahu ha annunciato come il programma di annessione dei territori occupati debba rimanere in sospeso sino alla nomina del nuovo esecutivo successiva alle elezioni che si terranno il prossimo 2 marzo. La scelta del premier israeliano ha provocato la rabbia dei coloni, che dopo la proposta del piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump sperava in una conclusione rapida dello stallo che interessa da anni la regione. Tuttavia, secondo quanto riferito dalle fonti vicine all’esecutivo provvisorio israeliano la decisione potrebbe essere presa soltanto da un esecutivo eletto ed in possesso dei pieni poteri; spostando quindi la scadenza a dopo la prossima tornata elettorale e nella speranza che questa volta dalle urne possa uscire un chiaro vincitore. La scelta di Netanyahu non era assolutamente scontata. Ma ha dovuto tenere conto soprattutto degli equilibri ... it.insideover

