LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo subito impressionante, 9° Valentino Rossi (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 10.28 Si chiude qui lo short run di Quartararo, mentre tornano a girare Morbidelli, Vinales, Rins, P.Espargarò e Bagnaia. 10.25 Nel secondo giro lanciato con gomma nuova Quartararo è meno efficace e taglia il traguardo a mezzo secondo dalla propria miglior prestazione assoluta. 10.23 Primi due settori strepitosi per Quartararo, il quale perde però tre decimi nel T3 e T4 rimanendo a 155 millesimi dal proprio miglior tempo di giornata. 10.22 Tra i big al momento c’è solo Fabio Quartararo in pista. Il francese si sta lanciando per un time-attack! 10.21 Marc Marquez quasi sicuramente non rientrerà più in pista quest’oggi in modo da non affaticare troppo la spalla destra reduce dall’operazione. 10.19 Joan Mir si migliora con l’altra Suzuki e passa in nona posizione a 0.623 dalla ... oasport

