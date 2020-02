‘Linea tranviaria dei Fori’: tram 8 arriverà a Termini, binari davanti Vittoriano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Il tram 8 arrivera’ fino a Termini. “I binari, che attualmente si fermano al capolinea di largo Berlinguer, proseguiranno e passeranno davanti al marciapiede del Vittoriano, poi su via dei Fori Imperiali e infine su via Cavour fino a piazza Vittorio, dove poi si divideranno: una parte correra’ fino a Termini, l’altra fino alla via Prenestina. Da un lato quindi nascera’ la nuova linea 8 Casaletto-Termini e dall’altro una linea ‘Est-Ovest’ Casaletto-Prenestina”. Inizia a definirsi il progetto della cosiddetta ‘linea tranviaria dei Fori’, il cui progetto e’ stato presentato oggi dall’ingegner Pierfrancesco Canali in occasione dei lavori della commissione Mobilita’ del Comune di Roma dedicata alla linea C della metropolitana. Parallelamente all’iter per la realizzazione della stazione ... romadailynews

GazzettaDelSud : #Messina, 11 milioni per ammodernare vetture e binari della linea tranviaria - comunepadova : ?? 'Tram: parliamone insieme': per confrontarsi sulla realizzazione della nuova linea tranviaria, l'Amministrazione… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - linea tram 3 > stazione Trastevere, servizio limitato a Porta San Paolo (incidente tra privati sede tranviaria… -