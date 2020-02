Le maggiori entrate di Activision provengono dal settore mobile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Activision Blizzard è nota soprattutto per i giochi console e PC come Call of Duty, World of Warcraft e Diablo, ma la società ora guadagna più soldi dalla sua attività su mobile.Nell'ambito dell'ultimo report sulle entrate di Activision Blizzard, la società ha rivelato che i ricavi netti da mobile hanno superato quelli console, PC e quelli di tutti gli altri elementi della propria attività.Per il trimestre conclusosi il 31 dicembre, Activision Blizzard ha incassato $ 633 milioni da entrate mobile e accessorie, che rappresentano il 32% delle entrate nette totali dell'azienda. Leggi altro... eurogamer

