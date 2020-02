Dopo la morte di Li Wenliang, il dissenso contro il governo cinese arriva anche sui social (Di venerdì 7 febbraio 2020) La morte di Li Wenliang ha lasciato il segno nel cuore e nella mente dei cittadini cinesi. Il giovane medico fu il primo a denunciare – parlandone apertamente in una chat con alcuni suoi amici che, poi, hanno diffuso la sua scoperta – l’esistenza di un nuovo strano virus molto simile alla polmonite. Si trattava, come la storia ha poi certificato, del Coronvirus che da Wuhan sta terrorizzando il mondo. Dopo una vicenda costellata di interrogatori e costrizioni governative per obbligare negare la veridicità di questa notizia, il medico è rimasto contagiato, fino a perdere la vita nella giornata di giovedì. LEGGI anche > È morto il medico cinese che per primo lanciò l’allarme Coronavirus Non lo consolerà, questo è ovvio, ma il suo personaggio e la sua storia sono diventate icone di una Cina che non vuole più esser messa a tacere dalle proprie istituzioni. Alla ... giornalettismo

