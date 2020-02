Atp Rotterdam 2020, c’è Jannik Sinner con una wild-card. Avversari e teste di serie (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è sicuramente grande voglia di riscatto nella testa di Jannik Sinner, reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative caratterizzato da un bilancio di quattro sconfitte ed una sola vittoria ottenuta nel primo turno dell’Open d’Australia contro il modesto padrone di casa Max Purcell. Il promettente tennista italiano nativo di San Candido si appresta ad affrontare un torneo molto competitivo come l’ATP 500 di Rotterdam, in Olanda, grazie alla wild-card riservatagli da parte degli organizzatori del torneo sulla scia dei brillanti risultati raccolti nella fase finale del 2019 (soprattutto il trionfo alle Next Gen ATP Finals di Milano). L’allievo di Riccardo Piatti infatti non ha ancora una posizione sufficiente nel ranking mondiale (è 78°) per entrare direttamente nel tabellone principale, aperto al momento fino al portoghese Joao Sousa (n.60 ... oasport

