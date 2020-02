“Vittime sull’Appia”, l’incontro del comitato con i sindaci dei cinque Comuni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTufara Valle (Bn) – Mercoledì 5 Febbraio a Tufara Valle nella Chiesa Maria Santissima del Carmine l’incontro con i sindaci dei cinque Comuni e il comitato “Vittime sull’Appia Basta”. L’incontro è iniziato con i saluti del Parroco di Tufara Don Albert Mwise ai sindaci e alla cittadinanza, di seguito poi si sono ricordati tutti i morti sull’Appia in Tufara Valle con l’accensione delle candele per ognuna di loro. I lavori sono iniziati con l’intervento dei concittadini Mimì Cantone, che ha dato lettura del verbale dell’incontro svoltosi in prefettura, e Francesco Savoia ha mostrato una cartina stradale di Tufara Valle partendo da Apollosa, con i vari interventi proposti dal comitato strisce pedonali, rotonde, dissuasori, segnaletica. Di seguito prendono la parola: Il Sindaco di Roccabascerana spiega il ... anteprima24

“Vittime sull’Appia” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Vittime sull’Appia”