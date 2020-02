Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Venerato: il Napoli è una trattoria non un ristorante a 5 stelle, non ha alle... L'articolo Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

sscalcionapoli1 : Venerato a CN24: “Il Napoli proverà a fare un’ultima proposta di rinnovo a Mertens! Castagne è sempre piaciuto a Gi… - phierpez : Venerato a CN24: 'Il Napoli proverà a fare un'ultima proposta di rinnovo a Mertens! Castagne è sempre piaciuto a Gi… - infoitsport : Venerato: “Mertens, in arrivo ultimo tentativo Napoli. Altrimenti andrà all’Inter o…” -