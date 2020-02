Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 6 febbraio: Barbara, gesto shock in studio (Trono Over) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over: Diana in lacrime per Luca, tornano Ida e Riccardo, Barbara De Santi shock in studio ilsussidiario

TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… - graziano_delrio : Sostenere il servizio sanitario nazionale che oggi ci difende dal #coronavirus e ogni giorno combatte con centinaia… - robersperanza : Buongiorno a tutti. Iniziata task force coronavirus. Grazie alle donne e agli uomini che stanno facendo ogni giorno… -