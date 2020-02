Treno deragliato a Lodi: i NOMI delle vittime, la procura indaga per disastro e omicidio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono Giuseppe Cicciù, di 51 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, di 59, originario di Capua (Caserta), i due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del Treno avvenuto nel Lodigiano. “La prevenzione è da sempre l’arma migliore!“: è proprio questo l’ultimo post pubblicato su Facebook da Cicciù. Il presidente della Repubblica, appresa la notizia, ha espresso il suo cordoglio per i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, “due nuove vittime del lavoro” e si è augurato che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime in relazione all’incidente.L'articolo Treno deragliato a Lodi: i NOMI delle vittime, la procura indaga per ... meteoweb.eu

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -