Torino, uccide la moglie con un coltello e poi si suicida: forse una lite per la separazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una lite, le urla che spingono i vicini a chiamare il 112: ma quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento di Piossasco, in provincia di Torino, hanno trovato i corpi senza vita di un uomo e una donna, riversi sul pavimento uno sopra all’altro. Dai primi rilevamenti, gli inquirenti seguono la pista dell’omicidio-suicidio: Andreas Pedersen Raae, 39enne di origini danesi e Anna Sergeevina Marochkina, cittadina russa di 32 anni, erano sposati da cinque anni. All’origine del litigio, riportano diverse testate locali, forse c’era la volontà di lei di separarsi. Entrambi lavoravano nel campo del design: il 39enne danese era un piccolo imprenditore, titolare della ditta Ap Service 3D con sede a Piossasco. La donna invece, era impiegata presso una ditta di Rivalta, sempre in provincia di Torino. Sono state le urla provenienti dall’appartamento ad ... ilfattoquotidiano

