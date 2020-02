Sky Cinema Due ricorda Kirk Douglas con una programmazione speciale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sky Cinema Due ricorda, con una programmazione speciale, l’icona hollywoodiana Kirk Douglas. Da Sfida all’O.K. Corral a Prima Vittoria Quest’oggi, giovedì 6 febbraio 2020, all’età di 103 anni è scomparso una delle più grandi icone del Cinema hollywoodiano, Kirk Douglas. In occasione di ciò Sky rende omaggio al leggendario attore con una serata a lui dedicata su Sky Cinema Due: si parte alle 21.15 con “Sfida all’O.K. Corral“, il western del 1957 diretto da John Sturges con protagonisti Kirk Douglas e Burt Lancaster; segue alle 23.20 “I vichinghi”, la pellicola storica del 1958 diretta da Richard Fleischer e con la voce narrante di Orson Welles; si chiuda la serata all’1.20 con il film di guerra “Prima Vittoria”, film del 1965 diretto da Otto Preminger con Kirk Douglas e John Wayne, ambientato in seguito all’attacco di Pearl Harbor. La programmazione dedicata sarà ... dituttounpop

ecl3ttico : Signorina Sky: se vuole rinnovare l'abbonamento c'è l'offerta a 29,90/mese. Io: a 29,90 vorrei almeno il cinema di… - VIMNItaly : RT @ParamountItalia: 'Il cinema non ti sazia mai? A febbraio puoi gustarti tutti i film da #Oscar su Paramount Network canale 27 DTT, tivùs… - Cinetvlandia : Come seguire la notte degli Oscar 2020 in diretta in TV @TV8it @SkyCinemaIT @GuidaTVoggi @SkyGuidaTv #Cinema… -