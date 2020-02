Pacevecchia: furto in abitazione in via Fermi, rubati oro e contanti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – furto in abitazione nella serata di ieri a Pacevecchia, in via Enrico Fermi. Ignoti hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e probabilmente “hanno scalato” l’edificio sfruttando la grondaia di un balcone, rubando monili in oro e denaro in contanti, ancora da quantificare. Sul posto la Squadra Volante della Polizia di Stato per effettuare i rilievi. L'articolo Pacevecchia: furto in abitazione in via Fermi, rubati oro e contanti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Pacevecchia furto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pacevecchia furto