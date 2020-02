Incidente aereo in Turchia: si aggrava il bilancio delle vittime (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Sfortunatamente, 3 cittadini hanno perso la vita nell’Incidente aereo a Istanbul“: lo ha dichiarato il ministro della sanità turco, Fahrettin Koca. Tre feriti sono ricoverati in terapia intensiva. Il precedente bilancio fornito dal ministro era di un morto e 157 feriti. L’aereo è finito fuori pista all’aeroporto di Sabiha Gokcen a Istanbul, in Turchia, e si è spaccato in due parti. Il velivolo, della compagnia privata turca Pegasus, proveniva dalla città di Smirne, nella Turchia occidentale. Secondo la prima ricostruzione dei media locali, la pista era scivolosa a causa della pioggia.L'articolo Incidente aereo in Turchia: si aggrava il bilancio delle vittime Meteo Web. meteoweb.eu

