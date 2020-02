GF Vip, un altro concorrente vuole lasciare la Casa: quel ‘segreto’ lo tormenta (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella scorsa puntata del GF Vip c’è stato un ritiro: Carlotta Maggiorana ha lasciato il gioco. In realtà era nell’aria da giorni perché la ex Miss Italia non stava bene nella Casa, ha spiegato ad Alfonso Signorini in diretta, e ha anche avuto degli attacchi di panico. Dunque la decisione di abbandonare. “Ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura davvero meravigliosa – ha esordito Carlotta parlando con Signorini – Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora. Non voglio farmi del male”. “Mi dispiace molto – è stato il commento del conduttore – perché sai quanto ci tenessi alla tua presenza ma voglio che tu sia serena”. (Continua dopo la foto) E così Carlotta Maggiorana non è più una ... caffeinamagazine

Arashi_Yang : RT @only_1D_me: Vorrei essere un piccione, cioè loro possono fare tutto per esempio: -possono andare ai concerti dei bangtan gratis -posso… - ddaengagustd_ : RT @only_1D_me: Vorrei essere un piccione, cioè loro possono fare tutto per esempio: -possono andare ai concerti dei bangtan gratis -posso… - jiminsway : RT @only_1D_me: Vorrei essere un piccione, cioè loro possono fare tutto per esempio: -possono andare ai concerti dei bangtan gratis -posso… -