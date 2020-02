Gears of War: Cliff Bleszinski si offre come consulente per i futuri capitoli della saga (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo la recente notizia circa l'abbandono degli studi di The Coalition di Rod Fergusson, il creatore della saga di Gears of War Cliff Bleszinski ha deciso di fare un passo in avanti e si è proposto come consulente per i prossimi capitoli della serie.Bleszinski si è rivolto direttamente a Microsoft, tramite un Tweet in cui afferma:"Sul pavimento dell'ufficio di Rod Fergusson ci sono un sacco di idee mie e di Lee Perry (ex sviluppatore di Epic Games) che non sono state ancora utilizzate."Leggi altro... eurogamer

