Fabiani sui fuochi d’artificio al ‘Vigorito’: “Non si aspettavano una Salernitana ostica” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il pari nel derby del “Ciro Vigorito” ha dato coraggio alla Salernitana. La compagine granata fa sentire il fiato sul collo al Pordenone, seconda forza del campionato, iniziando a pregustare il ritorno in serie A. Sulla notte in terra sannita è tornato il direttore sportivo del cavalluccio marino. Angelo Fabiani ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Errori – “Speriamo che da adesso in poi gli episodi si possano compensare. Abbiamo sbagliato due partite fino ad ora, quelle con Cittadella e Pisa. La squadra, comunque, ha sempre fatto vedere un calcio apprezzabile. I punti ci penalizzano, altrimenti adesso staremmo parlando di altro“. Benevento – “Ci dispiace per loro, i fuochi d’artificio sono stati fini a se stessi. Probabilmente non si aspettavano una ... anteprima24

