Droga a Palermo | I Carabinieri sventano agguato ad un ragazzo

Droga a Palermo : Stavano per compiere un agguato - arrestati : Stavano organizzando un agguato in piena regola ai danni di un acquirente di Droga che non avrebbe pagato. Ma i Carabinieri sono arrivati prima. Non avevano scrupoli e sarebbero arrivati anche alle maniere forti se non fossero intervenuti prima i Carabinieri. Stavano progettando un agguato punitivo nei confronti di un ragazzo che non aveva pagato […] L'articolo Droga a Palermo: Stavano per compiere un agguato, arrestati proviene da ...

Palermo : sull'A19 con oltre 6 - 5 chili di cocaina - arrestati due corrieri della Droga : Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Sono stati fermati mentre percorrevano l'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo dell'isola, e nella loro auto i poliziotti hanno trovato oltre 6,5 chilogrammi di cocaina 'pura'. In manette, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacent

Palermo : sull'A19 con oltre 6 - 5 chili di cocaina - arrestati due corrieri della Droga (2) : (Adnkronos) - Con l’ausilio della Polstrada, gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno bloccato l’autovettura e grazie ai due cani poliziotti Asko e Ulla hanno trovato la droga. I 7 panetti di cocaina pura, circa 6,5 chilogrammi, erano nascosti in due vani ricavati sotto i sedili

Sub trovati morti a Palermo - si batte la pista della Droga : Si ipotizza l’ipotesi di una presenza dei sub morti su una barca che stava trasportando stupefacenti. Non risultano denunce di scomparsa nè navi naufragate nei dintorni. Continuano le indagini legate alla scomparsa dei due sub morti nei giorni scorsi nel mare del Palermitano. Tra le acque al largo di Cefalù e il tratto di mare […] L'articolo Sub trovati morti a Palermo, si batte la pista della droga proviene da www.meteoweek.com.

Questore Palermo : “Uso Droga tra i giovani - è allarme sociale” : Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Sull’uso della droga “soprattutto tra i più giovani” c’è a Palermo “un allarme sociale”. A dirlo è il Questore Renato Cortese nel corso del tradizionale scambio di auguri per la fine dell’anno con i giornalisti. “Ringrazio innanzitutto tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso tutti i giorni – dice Cortese – non passa giorno ...

Palermo : oltre 500mln di beni confiscati a trafficante di Droga : Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - beni per un valore di oltre 500mila euro sono stati confiscati a un palermitano di 42 anni, F.D., da anni volto noto alle forze dell'ordine per la sua attività di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Pal