Bullismo, «Sono stato una vittima e mi vergogno se non se ne parla» (Di giovedì 6 febbraio 2020) «Certe cose esistono perché se ne parla troppo», ha sentenziato all’edicolante una signora commentando la notizia della Giornata contro il Bullismo del 7 febbraio . «I ragazzi di oggi Sono dei rammolliti e hanno paura di tutto!». Sono parole che lì per lì ho finto di condividere perché il treno era in partenza, ma subito dopo ho capito di essere un bugiardo. Stavo mentendo a me stesso: non ero d’accordo con le parole della donna, ero in anticipo di 30 minuti e soprattutto ho avuto paura a rispondere. Forse non Sono un bugiardo, Sono solo un vigliacco. So che l’edicolante non ama i giovani, è un tipo simpatico ma reazionario, la signora fa la professoressa in una scuola con cui presto avrei avviato una collaborazione e l’adulto che Sono diventato vuole dimenticare il bullizzato che fui da più giovane. Mi chiamo Francesco Saverio e Sono un ex bullizzato che in quel momento ha permesso ... gqitalia

welikeduel : 'La psicosi è esplosa da quando è stato scoperto il primo caso a Wuhan. Fortunatamente nella mia città Prato non si… - portelli_silvio : @ILARIA_DIAMANTE @mujerdemilcara semplicemente perché non sono firme di bullismo ma scherzi - PiccoleTras : #Lux: 'il #bullismo non mi ha piegato e oggi sono fiera di me!' . Leggi la sua intervista: -