Ascolti Sanremo, la seconda puntata: ecco com’è andata la serata del 5 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ascolti Sanremo 2020, la seconda puntata: ecco com’è andata la serata del 5 febbraio seconda puntata per il Festival di Sanremo. La serata del 5 febbraio 2020 ha portato sul palco dell’Ariston i restanti 12 big in gara e gli ultimi 4 cantanti delle Nuove Proposte. Ma come saranno andati gli Ascolti? La prima puntata, del resto, è stato un trionfo per Amadeus che ha portato a casa un risultato incredibile, oltre il 52% di share e oltre 10 milioni di italiani seduti davanti ai piccoli schermi a farsi carico di meraviglia (e incredulità) per il suo Festival. In questa seconda puntata ne sono accadute di cose: da Fiorello travestito da Maria De Filippi (e la telefonata della diretta interessata) al duetto Massimo Ranieri-Tiziano Ferro, dai look della serata alle tre co-conduttrici al fianco di Amadeus per arrivare a momenti più delicati, come quello del rapper Paolo Palumbo, che ... tpi

