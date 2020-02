5 curiosità su No grazie, il brano di Junior Cally a Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Foto: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images) Tra le 24 canzoni in gara al Festival di Sanremo ce n’è una di cui si è parlato più delle altre: No grazie del rapper con la maschera Junior Cally (al secolo Antonio Signore). È ultra-rap, zeppa di rime taglienti e ironiche per un affresco feroce dell’Italia anno 2020. Il brano sarà inserito nel repack Ricercato? No grazie, in uscita il 28 febbraio. Basta aguzzare un poco le orecchie per comprendere che le liriche del pezzo sono riferimenti precisi a tutta una serie di questioni che proprio non vanno, dal populismo alla politica. (Foto: Daniele Venturelli/Getty Images) 5. Le banche “Ogni mattina / avrà l’oro in bocca / finché ho i soldi nascosti nel letto”. L’accenno agli istituti di credito non è nemmeno troppo velato. Ma poi, sarà vero? Quello che sappiamo, a oggi, secondo i calcoli realizzati da ... wired

Lo_statistico : @ClaudioToreno Una curiosità, nell'ultima partita #JuveFiorentina quanti punti assegni alla Juve? Un aiutino, sicco… - adelestancati : RT @letteratume: @CasaLettori @nuovafrontiera @Robinson_Rep @mariadicuonzo1 @paoloigna1 @LorenzinaMoro @adelestancati @CarmelaCusmai @Cater… - richtschubert : RT @JacopoVeneziani: Per la serie « Curiosità che ritornano in mente grazie a #Sanremo2020 ». La @laBnF di Parigi conserva lo spartito ori… -