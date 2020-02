Virus,Oms: non ci sono terapie efficaci

L'Organizzazione mondiale della Sanità frena sulla notizia che in Cina sarebbero stati individuati due farmaci per la cura del corona. "Non ciconosciute contro il 2019-nCoV", ha detto un portavoce al Financial Times. L'organizzazione consiglia che ogni potenziale farmaco sia sperimentato regolarmente. L'annuncio sui due farmaci è stato dato dall'Università cinese di Zhejiang, da un team di studiosi guidato da Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici sul corona.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)