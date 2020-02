Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 18:15 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viabilità 5 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E A 24 Roma TERAMO E A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI INCIDENTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA ANCHE SU VIA DI VERMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA TORRE DELLO STINCO NEI DUE SENSI SPOSTIAMOCI SU VIA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONE DI Roma ANDIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE 600 ... romadailynews

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-02-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Roma : #FormulaE, III edizione. Aperto tavolo di confronto con responsabili mobilità aziendale e scuole #Eur. Presentato i… -