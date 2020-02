Scontro tra due auto a San Salvatore: 32enne al Rummo in codice rosso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Incidente stradale questa sera nei pressi del semaforo di via Gioia, a San Salvatore Telesino, dove una Audi e una Fiat sono entrate in contatto. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Audi, un 32enne, che è stato trasportato all’ospedale Rummo in codice rosso per trauma cranico non commotivo. A prestargli le prime cure sono stati i soccorritori del 118 di San Salvatore Telesino che hanno faticato non poco a tirarlo fuori dall’abitacolo. Illeso, invece, il conducente della Fiat medicato sul posto per escoriazioni e poi affidato alle cure del 118 di Limatola. Come si evince dalle foto l’Audi dopo il tamponamento è andata a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo Scontro tra due auto a San Salvatore: 32enne al ... anteprima24

