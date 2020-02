Sanremo 2020 | Paolo Palumbo commuove tutti: “Non buttate via la vostra vita” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Paolo Palumbo, 22enne malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica, è salito sul palco di Sanremo 2020 per cantare “Io sono Paolo”. Il suo discorso ha commosso tutti. E’ stato un momento davvero commovente quello dedicato a Paolo Palumbo, il giovane cantante 22enne malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il ragazzo è salito sul palco dell’Ariston per cantare … L'articolo Sanremo 2020 Paolo Palumbo commuove tutti: “Non buttate via la vostra vita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -