Salerno, incidente sul raccordo: due feriti gravi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È di due feriti gravi, trasportati in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sul raccordo tra la tangenziale e l’Autostrada Salerno Reggio Calabria direzione sud. Pare che a provocare il tutto sia stato un camion che avrebbe perso un pezzo finito su un’auto. Il traffico si è paralizzato. Lungo file nei pressi dello svincolo. Sul posto la Stradale. L'articolo Salerno, incidente sul raccordo: due feriti gravi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

