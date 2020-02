Roma, rapinano e sequestrano un anziano in zona Monti: due arresti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un anziano è finito in ospedale con traumi alla testa e agli zigomi, con una prognosi di venti giorni, sequestrato, picchiato e minacciato di morte da due uomini dopo che aveva parcheggiato l'auto nei pressi della sua abitazione in zona Monti a Roma. I carabinieri li hanno arrestati e portati in carcere. fanpage

EREpifania : @cogitosergiosum Questa è la meglio -