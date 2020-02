Rita Pavone, decima in classifica a Sanremo, commenta la sua posizione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è piazza in basso alla classifica parziale di Sanremo Rita Pavone con la sua Niente (Resilienza 74), il brano scritto da suo figlio. Nonostante la cantante 74enne abbia colpito molto il pubblico con l’esibizione della prima serata, non è comunque riuscita a superare la posizione numero 10. Raggiunta nella città costiera dalle telecamere di Vieni da Me, Rita Pavone ha commentato questa prima puntata di Sanremo 2020, commentando anche il posizionamento in classifica. Il commento alla decima posizione La parte bassa della classifica sembra non spaventare Rita Pavone. Dopotutto la cima non è il motivo principale che l’h spinta a partecipare a Sanremo. “Non sono venuta qui per la classifica” ha detto la Pavone al pubblico di Caterina Balivo. La cantante si è detta entusiasta di partecipare al Festival e di aver potuto raccontare se stessa e la sua inesauribile voglia di ... thesocialpost

trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… - FranAltomare : Standing ovation per Rita Pavone. Persone in platea che non applaudono per Achille Lauro. Vi meritate l’oblio. #Sanremo2020 - _the_jackal : Per capire quanti anni ha Rita Pavone bisogna tagliarle una gamba e contare i cerchi! #Sanremo2020 -