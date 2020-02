Pregiudicato evade dagli arresti domiciliari: rintracciato e arrestato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un Pregiudicato 29enne, di Nocera Inferiore, responsabile del reato di evasione. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri allorquando gli Agenti di servizio, procedevano al controllo di polizia nel confronti del giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la struttura cittadina Villa dei Pini. Nella circostanza lo stesso risultava assente dalla struttura e pertanto avviata la sua ricerca che sortiva esito positivo. Infatti, per nulla impaurito di quanto stava per succedergli, lo stesso veniva rintracciato in un ristorante del capoluogo intento, in tutta tranquillità, a mangiare una pizza. Alla luce di quanto accaduto il Magistrato di Sorveglianza disponeva la revoca degli arresti domiciliari e, in virtù anche dei ... anteprima24

irpinia24 : Avellino - Pregiudicato 29enne evade dagli arresti domiciliari. Rintracciato e tratto in arresto - Strill_it : Pregiudicato evade dai domiciliari, arrestato -