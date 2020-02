Palazzo Mosti, ‘Cittadini Protagonisti’ aderisce ad Alleanza per la Campania (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl portavoce del Movimento “Cittadini Protagonisti” Adriano Reale in piena sintonia con il progetto politico di “Alleanza per la Campania” guidato a livello nazionale da Francesco Pionati e a livello regionale da Claudio Mosè Principe, con una lettera inviata al segretario Provinciale Domenico Parisi, comunica l’adesione del Movimento al partito Adc per la Campania. La decisione di aderire al partito dell’Adc per la Campania – si legge in una nota – nasce dalla consapevolezza che, mai come in questo particolare momento storico, occorre dare un forte contributo al Paese partendo dall’aggregazione politica dei territori. Mettere al centro la Campania significa assumere un forte impegno per le aree interne che necessitano di una crescita sul piano economico, culturale e dello sviluppo sostenibile. In questa ottica Cittadini Protagonisti ... anteprima24

NTR24 : Crisi a Palazzo Mosti, Viespoli attacca Mastella: “E’ un suo fallimento” - zazoomnews : PICS la precisazione Palazzo Mosti: riduzione proporzionale per tutti - #precisazione #Palazzo #Mosti: -