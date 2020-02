Festival di Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata: i cantanti in gara e tutti gli ospiti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo il successo degli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo, il secondo appuntamento vede il secondo gruppo di 12 Big in gara e 4 Giovani allo scontro diretto. Anche questa sera sarà la Giuria Demoscopica a decretare la classifica generale. Questi sono i cantanti in gara questa sera (per ora in ordine alfabetico): Giordana Angi (Come mia madre), Francesco Gabbani (Viceversa), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Junior Cally (No grazie), Elettra Lambroghini (Musica e il resto scompare), Levante (Tikibombom), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Tosca (Ho amato tutto) e Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango). I Giovani in gara e che si sfideranno a coppie di due (ancora non sono stati resi noti gli abbinamenti) sono: Fasma (Per sentirmi vivo), Matteo Faustini (Nel bene e nel male), Gabriella ... ilfattoquotidiano

