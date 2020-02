Coronavirus, Giudici Pace in udienza: "A contatto con i migranti rischiamo" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberto Chifari Il rischio di contagio del Coronavirus è stato segnalato dai Giudici di Pace per le udienze che si tengono negli otto Centri di permanenza per il rimpatrio sparsi in Italia "La pericolosità di un contagio" da Coronavirus è "tangibile durante le udienze celebrate dai Giudici di Pace" per la "convalida delle espulsioni di migranti clandestini, che si tengono nei Centri di permanenza e rimpatrio" e cioè di chi ha "violato l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato od anche per i reati di clandestinità". Perciò l'Associazione nazionale Giudici di Pace chiede con urgenza al "governo e alle autorità competenti", con una nota, misure idonee per la loro tutela. Il rischio di contagio segnalato nella nota riguarda le udienze che si tengono negli otto Centri di permanenza per il rimpatrio sparsi in Italia, tra cui a Torino, Roma, Bari e Trapani. Lo stesso ... ilgiornale

