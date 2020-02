Basket: Reyer Venezia vittoriosa su Oldenburg e tiene in vita anche Brescia in EuroCup 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nonostante l’assenza di Stefano Tonut e Ike Udanoh, l’Umana Reyer Venezia trova un’importante vittoria in casa sui tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg. Il punteggio di 82-78 che si legge sul tabellone del Taliercio indica che la Reyer si riprende il primo posto nel girone F e, in attesa dell’ultima giornata delle Top 16 che si giocherà tra quasi un mese, rimette in corsa per i quarti di EuroCup anche Brescia. Per gli uomini di Walter De Raffaele 16 punti di Jeremy Chappell, 14 di Mitchell Watt e 13 di Michael Bramos. Agli ospiti non bastano i 24 di Rasid Mahalbasic e i 12 di Tyler Larson. Inizio totalmente favorevole alla Reyer, che in poco più di due minuti mette insieme un parziale di 7-0 con Chappell, Bramos e De Nicolao. Al tentativo di rientro di Mahalbasic e Schwethelm risponde una seconda, più forte ondata Veneziana con Chappell e soprattutto Vidmar ... oasport

