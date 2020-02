Siri fa arrabbiare la figlia di Elisabetta Canalis: «Non mi piaci» (Di martedì 4 febbraio 2020) La figlia di Elisabetta Canalis nuovamente protagonista di una spassosa gag su Instagram. La showgirl sarda ha pubblicato un nuovo video della bambina alle prese con una surreale conversazione con Siri, l’assistente vocale dell’iPhone. “Non mi piaci” dice la bambina guardando il telefono. “Faccio del mio meglio” sembra scusarsi l’interlocutrice digitale. Skyler minaccia di riagganciare a chiede che Siri sia più carina con lei ma non ottiene grandi risultati. Allora la piccola prova con i principi della buona educazione e si presenta: “Io sono Skyler” ma l’assistenza vocale la scambia per un maschietto di nome Brian. A questo punto, davvero scocciata, la ragazzina mette a fine al gioco non senza prima precisare: “Comunque, non sono Brian”. La divertente gag messa in scena dalla figlia di Elisabetta Canalis ha deliziato i follower dell’ex velina, ormai abituati alla comicità involontaria ... newscronaca.myblog

