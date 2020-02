Sanremo cannibalizza Rai1: salta “Da noi… a ruota libera” della Fialdini (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche quest’anno il Festival di Sanremo sta letteralmente cannibalizzando il palinsesto di Rai 1 che tra programmi che si consacrano alla manifestazione, conduttori che si spostano nella cittadina ligure e produzioni che addirittura si fermano lascia poco spazio a tutto ciò che c’è fuori dal teatro Ariston. La nuova “vittima”, in tal senso, è Francesca Fialdini che domenica prossima dovrà mettere in pausa il suo Da noi… a ruota libera. Domenica In si “mangia” Francesca Fialdini Il programma, che sta andando molto bene, si ferma per un giro anche a kermesse terminata. A bocce ferme, quando il vincitore sarà già stato proclamato e il Festival avrà chiuso il sipario ci sarà ancora spazio per il commento da bordo campo. Il rettangolo di gioco, in questo caso, è quello di Domenica In che – come di consueto – si sposta al teatro Ariston per risentire tutti gli artisti in gara e aprire ... thesocialpost

